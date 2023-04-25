Прудников — об игре Дуарте: «Второй гол — ошибка защитника. Просто ужас!»

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников высказался об игре защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте в матче «Краснодаром». Встреча 24-го тура РПЛ завершилась победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 4:3.

«Молодцы, что выиграли. Сами сначала допустили такое. Второй гол — ошибка защитника. Просто ужас! Человек сначала не понимает, что делает в атаке, а потом его оббегают как стоячего, он все поле бежит на расслабоне. Вообще ужас», — приводит слова Прудникова Rusfootball.

Экс-игрок добавил, что в другое время за такой эпизод с Дуарте спросила бы вся команда или тренер.

После 24 туров «Спартак» располагается на третьей строчке в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 48 набранных очков.