Рамирес не исключает, что может покинуть «Краснодар» ближайшим летом

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался о своё будущем в клубе.

28-летний футболист отметил, что на данный момент у него действующий контракт, и ему всегда было комфортно, также он дал понять, что сосредоточен на том, чтобы помочь «быкам» завершить сезон как можно выше и помочь выиграть Кубок России.

«Очевидно, что я всегда с любовью выслушаю то, что мне передают от спортивного руководства «Краснодара», но я также буду ценить и возможный интерес от других клубов. Если они придут к согласию с «Краснодаром», то рассмотрю это предложение», - приводит слова эквадорца Sport24.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В ткущем сезоне он принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнерам по команде.