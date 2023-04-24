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Рамирес не исключает, что может покинуть «Краснодар» ближайшим летом

24 Апреля 2023 • 10:32 Комментировать
Спартак Москва
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Краснодар
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Через 6 ч. 36 мин.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался о своё будущем в клубе.

28-летний футболист отметил, что на данный момент у него действующий контракт, и ему всегда было комфортно, также он дал понять, что сосредоточен на том, чтобы помочь «быкам» завершить сезон как можно выше и помочь выиграть Кубок России.

«Очевидно, что я всегда с любовью выслушаю то, что мне передают от спортивного руководства «Краснодара», но я также буду ценить и возможный интерес от других клубов. Если они придут к согласию с «Краснодаром», то рассмотрю это предложение», - приводит слова эквадорца Sport24.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В ткущем сезоне он принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнерам по команде.

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Краснодар
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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