Бушманов считает, что «Спартак» может стать вторым в РПЛ

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о шансах московского «Спартака» завоевать серебряные медали в чемпионате России.

«Думаю, что «Спартаку» по силам завоевать серебро. ЦСКА и «Ростов», безусловно, навяжут борьбу, но «Спартак» имеет все шансы на второе место. У команды есть поставленная игра, четкая система», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Как считает специалист, интрига в чемпионате жива и борьба за медали будет идти до самого последнего тура, плюс командам еще предстоит провести очные встречи между собой.

«Красно-белые» занимают третье место в Российской премьер-лиге, набрав 45 очков.