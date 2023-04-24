Соболев - о матче с «Краснодаром»: «Первый тайм – худший за всю мою карьеру»

Форвард московского «Спартака», один из героев матча против «Краснодара» (4:3) Александр Соболев прокомментировал итог вечерней игры. Особое внимание нападающий уделил первому тайму, который «красно-белые» начисто провалили.

«Первый тайм — это худший тайм за всю мою карьеру в «Спартаке». Мы сели и поговорили с командой на повышенных тонах, взбодрились. Так нельзя играть в «Спартаке», - цитирует Соболева «Матч ТВ».

В игру москвичам удалось вернуться лишь к 63-й минуте при счёте 0:2. Благодаря дублю Соболева «красно-белые» сравняли счёт, а позже, не без пропущенных голов, довели дело до героической победы.

После важнейшей победы «Спартак» вернул себе третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Читайте подробности встречи в нашем обзоре.