Рианчо: «Не знаю, почему Абаскаля так критикуют после первых неудач»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, стоит ли московскому клубу оставлять нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля, учитывая результаты «красно-белых» в весенней части сезона.

Рианчо признался, что не понимает критику в адрес Абаскаля, отметив, что тренеры нуждаются в доверии.

«К сожалению, мы, тренеры, живём результатами, а не своей работой. Тренеру нужно доверие со стороны клуба», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» прошлым летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков.