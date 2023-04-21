Гаврилов высказался о неудачах «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о состоянии «красно-белых» в весенней части сезона.

«Мы же не знаем, как они живут, не видим тренировки. Одни игры они проводят невыразительно, другие — хорошо. Это футбол. Это разная подготовка, разные соперники. Всё надо учитывать», — заявил экс-игрок сборной СССР в интервью«Спорт-Экспрессу». По его мнению, вопрос относительно будущего Гильермо Абаскаля на тренерском посту нужно адресовать руководству «Спартака», отметив, что игровой результат зависит от совокупности работы всего коллектива.

Напомним, что «красно-белые» находится на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, прекратив борьбу за Кубок России после поражения от «Акрона».