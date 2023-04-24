«Критика Абаскаля? Недовольные будут всегда» — Андрей Федун

Андрей Федун, брат экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал критику в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Критика Абаскаля? Недовольные будут всегда. Это обычная история. Я его работу не обсуждаю. Я болельщик и хочу, чтобы команда сегодня победила», — приводит слова Федуна издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 24 марта, «Спартак» принимает на своем поле «Краснодар» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. В эти минуты идет первый тайм встречи. За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.