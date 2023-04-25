Прудников: «Спартак» устроил себе «геморрой»

«Устроили себе геморрой» - так прокомментировал заключительный матч двадцать четвертого тура российского чемпионата Александр Прудников, который расстроен тем, что «Спартак» с таким трудом переиграл «Краснодар». Москвичам пришлось отыгрываться по ходу игры, сперва со счета 0:2, затем и 2:3.

- Устроили себе сначала «геморрой». Но в итоге победили. Волевая победа — это, конечно, круто, но лучше не доводить дело до той ситуации, когда приходится отыгрываться, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Ростовом».