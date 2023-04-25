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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов: «У «Спартака» есть характер, победа над «Краснодаром» по делу»

25 Апреля 2023 • 12:26 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу «красно-белых» над «Краснодаром».

«У команды есть характер. Нам чуть не хватило с «Динамо». А с «Краснодаром» — хватило. Всё по делу», — заявил футболист московской команды в интервью изданию «РБ Спорт». Также Чернов ответил на вопрос о своей замене в первом тайме, выразив мнение, что тренер сделал всё правильно.

Напомним, что московский «Спартак» яркий матч 24-го тура Премьер-лиги выиграл со счётом 4:3. Подопечные Гильермо Абаскаля находятся на третьем месте чемпионата с 48 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Никита Чернов
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