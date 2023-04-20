Агент Олусегуна: «Мы работаем над тем, чтобы он ушел из «Краснодара» летом»

Агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, Вильям Д’Авила, высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что в услугах 20-летнего нигерийского форварда заинтересованы многие клубы.

«Мы работаем над тем, чтобы он ушел из команды летом», - добавил он в разговоре со Sport24.

Контракт Олусегуна с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,7 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнерам по команде.