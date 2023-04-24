Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

- Как думаете, матч с «Краснодаром» - хорошая возможность прервать неудачную полосу?

- «Спартаку» надо не упустить шанс побороться за серебро, потому что в случае поражения, отрыв у «Ростова» будет уже в четыре очка. Это будет не очень хорошо для москвичей.

- Допускаете все-таки очковые потери «Спартака» в матче с «Краснодаром»?

- Все может быть. Южане сейчас набрали хороший ход, а «Спартаку» надо реабилитироваться за неудачу в Кубке России. Это все будет сказываться. Москвичам сейчас очень важно обыграть «Краснодар».

- Согласны с тем, что у «Спартака» больше нет права на ошибку?

- Однозначно. Если говорить о призовых местах, и «Спартак» будет играть так же, как с «Акроном», то велика вероятность не выполнить задачу. Да, с «Акроном» не было трех лидеров – Джикии, Промеса и Соболева. Для «Спартака» это большая потеря. Промес сейчас после восстановления. Мы не знаем, как он готов, как мышцы поведут себя. Непонятно, в какой он будет форме. Но все равно очковые потеря для «Спартака» недопустимы, независимо ни от чего.

- Ждете Промеса в стартовом составе?

- Да. Но после травмы могут быть какие-то мелкие моменты. Поэтому игровой тонус у него не такой, как если бы он провел все последние матчи. С другой стороны у него будет свежесть. Но он настоящий профессионал и, как мы видим, незаменим для «Спартака».

- Как вам «Краснодар» в последних матчах и его удачная серия?

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- Сейчас это совсем другая команда. Она стабилизировалась, играет очень уверенно. Последние победы придают хороший эмоциональный фон. Но есть один нюанс: как только у «Краснодара» идут ответственные матчи, происходит сбой. Как «быки» будут выглядеть с соперниками из верхней части таблицы? В последние полгода вроде южане неплохо начинали, но с лидерами у них, как правило, возникают проблемы.

- Рискнет сегодня «Краснодар» играть со «Спартаком» с позиции силы?

- Мне нравится, что эта команда всегда играет в свой футбол и ни под кого не подстраивается. Галицкий просил тренеров об этом, и вся система под это заточена. Они будут играть в любом случае в свой футбол: первым номером или нет.

- То есть мы увидим открытый футбол?

- Именно. Не будет закрытости, какую часто мы видим, когда играют команды, которые действуют от обороны и ищут шансы на контратаках. Мы увидим контроль мяча со стороны обоих соперников и быстрые атаки. Но у «Спартака» есть проблемы в защитной линии. Все-таки «Спартак» играет в атакующий футбол, и очень часто защитники подключаются в атаку, а оборона должна быть слажена. В этом смысле мне нравится ЦСКА. У «армейцев» контроль правильный. Если кто-то из защитников пошел вперед, то один остается сзади. Это четкая установка Федотова.

- К какому результату больше склоняетесь?

- «Спартак» все-таки играет дома, и преимущество своего поля сыграет свою роль. А «Краснодар» сталкивается с проблемами, когда играет с лидерами. Поэтому поставлю на «Спартак». Пусть в тяжелой игре, но он победит. Думаю, что мы увидим много мячей. Но если москвичи не смогут победить, то у них будут проблемы с завоеванием медалей.

Елена Григорьевская