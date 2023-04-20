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Кечинов: «Николсон – нормальная боевая единица»

20 Апреля 2023 • 17:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Поговаривают, что «Спартак» готов продать Шамара Николсона в летнее трансферное окно. Комментарий по поводу возможного ухода ямайского форварда дал экс-игрок «красно-белых» Валерий Кечинов.

По словам Кечинова, если тренеры «Спартака» считают, что в атаке команды есть более сильные игроки, то решение продавать Николсона является логичным. При этом Кечинов считает ямайца качественным игроком.

«Как по мне, Шамар - нормальная боевая единица. Во всех матчах, в которых он принимал участие, он старался и напрягался. Иногда Николсон забивает, иногда отдаёт. Если тренерский штаб решил, что его можно отпустить в случае предложения от какой-то команды летом, то так и будет», - сказал Кечинов, чьи слова приводит Metaratings.

В сезоне 2022/2023 Николсон провёл за «Спартак» 22 матча. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Шамара Николсона в 6,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Шамар Николсон
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