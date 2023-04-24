Рианчо посоветовал Абаскалю записаться к психологу

Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о критике в адрес нынешнего наставника столичного клуба Гильермо Абаскаля из-за последних результатов.

Специалист отметил, что может пожелать своему соотечественнику хорошего здоровья, крепких нервов и удачи, а также надеется, что у него всё сложится.

«Не так давно его обожали, а сейчас критикую. Что посоветую? Может, записаться к психологу. Быть тренером «Спартака» — огромный стресс», - заявил Рианчо в разговоре с «РБ Спорт».

«Спартак» на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.