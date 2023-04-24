Руслан Нигматуллин: «РПЛ необходимы реформы»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин заявил, что Российская премьер-лига нуждается в изменениях. И 30-туровый чемпионат, к которому все привыкли за долгое время, постепенно теряет свой интерес.

Одним из таких изменений, по мнению Нигматуллина, может быть внедрение системы плей-офф.

«Нужно стремиться к живой интриге, к тому, чтобы соревнования были интересными от самого начала – и до конца. Напрашиваются перемены в виде системы плей-офф», - цитирует бывшего игрока «Чемпионат».

Напомним, на данный момент чемпионат России с солидным девятиочковым отрывом возглавляет питерский «Зенит».