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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзоян: «Я был очень впечатлён характером «Спартака»

26 Апреля 2023 • 14:08 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» одолели «Краснодар» (4:3), проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2.

Эксперт признался, что прошедший матч сумел доставить ему удовольствие. Мирзоян согласился с тем, что оборона «Спартака» действовала не самым лучшим образом, отметив, что «красно-белым» удалось переломить ход игры за счёт агрессивных действий в нападении.

«Я бы сказал, что мы увидели искренний футбол. Возможно, в какой-то момент краснодарцы почувствовали, что два мяча преимущества – это уже достаточно для того, чтобы просто контролировать игру. Я действительно был очень впечатлён тем, как «красно-белые» смогли не только перехватить инициативу, но и показали достойный характер», — приводит слова Мирзояна Бобсоккер.ру.

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Краснодар» же располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 38 набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Мирзоян
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