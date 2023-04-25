Шалимов считает, что «Спартак» может быть страшной силой

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:3).

«Спартак» забил силовые голы — мы привыкли говорить о «красно-белых» как о комбинационной команде, но тут чувствуется мощь. Сейчас, когда все вернулись, «Спартак», если не будет совершать глупых ошибок в обороне, — это страшная сила», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что «Спартаку» для победы может не хватить и трех забитых мячей, поэтому это еще и веселая команда.

Подопечные Гильермо Абаскаля занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков.