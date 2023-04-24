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Удивительная победа «Спартака» над «Краснодаром» - видео видео

24 Апреля 2023 • 23:32 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Украшением 24-го тура Премьер-лиги стал матч «Спартак» - «Краснодар», по ходу которого «красно-белые» долго проигрывали и в один, и в два мяча, но дважды за второй тайм «стреляли дуплетом», что переворачивало ход игры, и в итоге команда Гильермо Абаскаля вырвала победу - 4:3.

Очередной, рекордный пенальти, спорный, но вроде правильно засчитанный гол Джона Кордобы, удивительный прорыв Жоау Батчи, закидушка в цель от Эдуарда Сперцяна, а также дубль Александра Соболева, нелепый рикошет после удара Антона Зиньковского и такой важный гол Квинси Промеса - всё это в видеообзоре матча.

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