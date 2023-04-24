Гол «Краснодара» «Спартаку», вероятно, засчитан верно

В понедельничном матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» не обошлось без споров на тему судейства. Поводом стал быстрый гол «быков», автором которого стал нападающий Джон Кордоба. С общего кадра показалось, что игрок краснодарской команды находился в положении «вне игры».

Впрочем, повтор из-за ворот наводит на мысли о том, что гол «Краснодара» всё-таки засчитан верно. Похоже, во время передачи от Эдуарда Сперцяна Джон Кордоба всё-таки находился дальше от ворот, если сравнивать с позицией Томаша Тавареша.

Посмотреть видео гола можно в нашей новости.

Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Краснодар» проходит на LiveResult.