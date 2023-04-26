Кордоба оштрафован, «Спартак» и «Краснодар» - тоже

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел инциденты на матче между «Спартаком» и «Краснодаром». Нападающий «быков» Джон Кордоба был оштрафован за неспортивное поведение в виде нецензурной брани на 60 тысяч рублей. Видео с ругательствами футболиста просочились в СМИ.

«Спартак» и «Краснодар» получили по 20 тысяч рублей штрафа за то, что по их вине первый и второй таймы соответственно начинались с задержкой.

Напомним, что «Спартак» добился волевой победы над «Краснодаром» со счётом 4:3. Игра проходила в понедельник вечером на «Открытие Арене».