Тихонов: «То, что происходит со «Спартаком» в последнее время, вызывает недоумение»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором московская команда примет на своём поле «Краснодар».

Напомним, что ранее «красно-белые» завершили свои выступления в текущем розыгрыше Кубка России, уступив в 1/2 финала Пути регионов «Акрону» (1:2). В чемпионате России «Спартак» одержал всего одну победу в четырёх последних матчах.

По мнению Тихонова, в матче с «Краснодаром» «Спартаку» придётся нелегко, так как москвичи сейчас находятся далеко не в самом лучшем состоянии. Эксперт подчеркнул, что несмотря на травмы ведущих футболистов, «красно-белые» всё равно обладают составом, который способен обыграть команду из Первой лиги.

«То, что происходит со «Спартаком» в последнее время, вызывает недоумение. «Краснодар» стремится наверх и безжалостно расправляется со всеми соперниками, кроме ещё более заряженного «Локомотива». Строгости ни в одной линии «Спартак» не демонстрирует, но может взять вдохновением и эмоциями», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в понедельник, 24 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.