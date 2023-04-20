Камоцци: «К сожалению, «Спартак» катится вниз»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о текущем положении дел в команде.

Напомним, что в среду «Спартак» вылетел из Кубка России, сенсационно проиграв скромному «Акрону» с результатом 1:2.

«Спартак» как обладатель Кубка России должен был сыграть более благоприятно, учитывая соперника, с которым он столкнулся в полуфинале плей-офф Пути регионов Кубка России. К сожалению, команда «красно-белых» катится вниз. Я надеюсь, что они смогут выйти из этого положения как можно скорее», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Теперь «Спартак» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Краснодара». Команды выяснят отношения в ближайший понедельник, 24 апреля. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.