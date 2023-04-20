Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «К сожалению, «Спартак» катится вниз»

20 Апреля 2023 • 14:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о текущем положении дел в команде.

Напомним, что в среду «Спартак» вылетел из Кубка России, сенсационно проиграв скромному «Акрону» с результатом 1:2.

«Спартак» как обладатель Кубка России должен был сыграть более благоприятно, учитывая соперника, с которым он столкнулся в полуфинале плей-офф Пути регионов Кубка России. К сожалению, команда «красно-белых» катится вниз. Я надеюсь, что они смогут выйти из этого положения как можно скорее», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Теперь «Спартак» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Краснодара». Команды выяснят отношения в ближайший понедельник, 24 апреля. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
16:20 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Урала» Сунгатулин признался, что не ставит цель вернуться в «Спартак»
16:17 · Кубок России
Сёмин: «Крылья Советов» чуть-чуть сюрприз не сделали»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о поражении «Спартака» от «Акрона»: «Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера»
16:11 · Кубок России
Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но «Урал» хорошо оборонялся»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Если Сафонову надоел «Краснодар», он может попробовать другой клуб»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Калешин вчистую переиграл Абаскаля»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Бальде: «Головин — мой большой друг, люблю его»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Шлегель очень заинтересован в переходе в Россию»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Чанов высказался о перспективах Сафонова в Европе
15:14 · Россия. Премьер-лига
ЭСК нашла две грубые ошибки арбитра Казарцева в матче «Оренбург» - «Локомотив»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Абаскаль далёк от контроля раздевалки»
14:59 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» провёл переговоры по Кузяеву
14:54 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «К сожалению, «Спартак» катится вниз»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Абаскаль не поставил игру «Спартаку»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Нынешний «Спартак» можно сравнить с цирком, вокруг постоянно какие-то жулики вьются»
Все новости
Рекомендуем