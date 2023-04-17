Батчи: «Ивич действительно жёсток, но тренер не может быть всегда мягок с игроками»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о работе под руководством сербского тренера Владимира Ивича, который возглавил команду минувшей зимой.

24-летний анголец признался, что ему нравится работать с Ивичем, несмотря на то, что порой наставник ведёт себя жёстко с игроками

«Команда постепенно принимает его требования и идеи. Он действительно жёсток, когда этого требует ситуация. Тренер не может быть всегда мягок с игроками, особенно на таком высоком уровне. Ивич меняет наш подход к игре», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и расположился на шестом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «быки» проведут 24 апреля против «Спартака». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.