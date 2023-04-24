«Краснодар» огласил состав на игру со «Спартаком»

Черту под 24-м туром Российской премьер-лиги в понедельник вечером будут подводить «Спартак» и «Краснодар». Наставник краснодарских «быков» Владимир Ивич включил в стартовый состав таких исполнителей:

Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.

Матч на «Открытие Арене» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что на текущий момент «Краснодар» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.