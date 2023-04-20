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Мостовой высказался о возможном уходе Рыбуса из «Спартака»

20 Апреля 2023 • 21:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что «красно-белые» могут разорвать трудовой договор с защитником Мацеем Рыбусом.

«Мы не знаем, почему Рыбус редко выходит на поле. Как по мне, Мацей был нормальным футболистом в «Локомотиве». Он хороший и опытный защитник. Не знаю, верное ли это решение», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 33-летний польский футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Действующий контракт Рыбуса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Мацей Рыбус
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