Мостовой высказался о возможном уходе Рыбуса из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что «красно-белые» могут разорвать трудовой договор с защитником Мацеем Рыбусом.

«Мы не знаем, почему Рыбус редко выходит на поле. Как по мне, Мацей был нормальным футболистом в «Локомотиве». Он хороший и опытный защитник. Не знаю, верное ли это решение», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 33-летний польский футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Действующий контракт Рыбуса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.