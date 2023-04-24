На 11-й минуте матча 24-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» был открыт счет. Джон Кордоба оказался первым на мяче после прострела с левого фланга вдоль ворот и с близкого расстояния переправил его в сетку. «Быки» повели, но у болельщиков остаются вопросы по поводу того, правильно ли засчитан гол. Дело в том, что в момент голевой передачи Кордоба, вероятно, на часть корпуса находился ближе к воротам, чем последний защитник. А как считаете вы?

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