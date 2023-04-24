В РПЛ обновился 18-летний рекорд по назначенным за тур пенальти

В Российской премьер-лиге установлен новый рекорд по назначенным за один тур 11-метровым ударам. Так, арбитры указывали на точку 10 раз, это является новым рекордом с момента образования Премьер-лиги.

Прежний рекорд держался целых 18 лет, с 2005 года – тогда в 21-м туре лиги арбитры назначили девять пенальти.

Напомним, что по три пенальти в 24-м туре текущего сезона РПЛ было назначено в матчах «Факел» - «Оренбург» и «Химки» - «Торпедо». По одному – в матчах «Зенит» - «Динамо», «Урал» - «Ростов» и «Пари НН» - «Крылья Советов».

Десятый пенальти 24 тура реализовал форвард «Спартака» Александр Соболев.

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