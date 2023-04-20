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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денисов — о незабитом пенальти Бальде: «Была мысль подойти и пробить самому»

20 Апреля 2023 • 11:27 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как команда поддержала своего одноклубника Кейта Бальде после незабитого пенальти в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Акрона» (1:2).

«Конкретно в матче все ребята его поддержали. Была мысль подойти и пробить самому, но мы заранее выбираем бьющего. Это было спланировано заранее», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бальде перешёл в московский клуб прошлым летом из «Кальяри». За «красно-белых» сенегальский нападающий успел провести девять матчей, забить три гола и отдать одну результативную передачу.

После поражения от «Акрона» «Спартак» выбыл из борьбы за Кубок России, а тольяттинцы вышли в финал Пути регионов, где встретятся с «Краснодаром». Эта игра состоится 4 мая.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Даниил Денисов
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