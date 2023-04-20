Мостовой — о поражении «Спартака» от «Акрона»: «Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении московской команды от «Акрона» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов).

Эксперт похвалил тольяттинскую команду за самоотдачу, при этом отметив, что для «Спартака» ничего страшного не произошло, так как в футболе возможно всё.

«Акрон» — просто молодцы, они сотворили настоящее чудо. А что «Спартак»? У них всё хорошо. Проиграли, ну бывает, и что теперь? Абаскаль отлично работает. Не трогайте команду и тренера», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Акрон» вышел в финал Пути регионов, где в начале мая встретится с «Краснодаром». По мнению Мостового, команде из Тольятти вряд ли удастся пройти и «быков», матч с которым состоится на выезде.

«Спартак» же завершил свои выступления в текущем розыгрыше Кубка России. В турнирной таблице РПЛ «красно-белые» занимают третью строчку, набрав 45 очков в 23 матчах.