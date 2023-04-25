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Баженов: «Спартак» и «Краснодар» выдали театральное шоу»

25 Апреля 2023 • 02:42 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

В заключительном матче двадцать четвертого тура чемпионата России московский «Спартак» с хоккейным счетом 4:3 переиграл «Краснодар». Никита Баженов, бывший нападающий московского клуба, доволен увиденным, он прокомментировал итоги прошедшей игры, сравнив ее с хорошим театральным шоу.

- Здесь все было, по‑моему. Целое театральное шоу. Классный футбол. Футбол ради зрителей, ради голов, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре московскому «Спартаку» предстоит очень важный матч против «Ростова», прямого конкурента в борьбе за медали.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов
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