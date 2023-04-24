Агент: «Сперцяну будет лучше пока остаться в России для его же блага»

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Марсель».

Ранее сообщалось, что помимо французского клуба, интерес к армянскому футболисту проявляют итальянские «Милан» и «Фиорентина». Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро. По мнению Барбозы, 22-летнему футболисту будет лучше пока остаться в России и закрепить за собой лидерские позиции.

«Может, ему будет лучше пока остаться в России для его же блага. В Европу нужно ехать подготовленным и готовым к большим вызовам. Про «Марсель», думаю, ещё рано говорить», — приводит слова Барбозы Sport24.

В текущем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 32 матча, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.