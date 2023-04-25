Маклаков — о победе «Спартака»: Я тот болельщик, который до конца старается верить в чудо»

Известный актёр и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков высказался после победы «красно-белых» над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Впечатления во время матча были разными. Очень спорными. Но я тот болельщик, который до конца старается верить, что произойдет чудо. Даже в этот раз, несмотря на безнадежную игру «Спартака» в первом тайме. Иначе я не понимаю принцип боления», — приводит слова Маклакова «РБ Спорт».

Актер признался, что он всегда болеет с полной отдачей и верой в команду, конечно, голы были корявые, но «Спартак» победил.

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков.