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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маклаков — о победе «Спартака»: Я тот болельщик, который до конца старается верить в чудо»

25 Апреля 2023 • 13:08 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Известный актёр и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков высказался после победы «красно-белых» над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Впечатления во время матча были разными. Очень спорными. Но я тот болельщик, который до конца старается верить, что произойдет чудо. Даже в этот раз, несмотря на безнадежную игру «Спартака» в первом тайме. Иначе я не понимаю принцип боления», — приводит слова Маклакова «РБ Спорт».

Актер признался, что он всегда болеет с полной отдачей и верой в команду, конечно, голы были корявые, но «Спартак» победил.

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Алексей Маклаков
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