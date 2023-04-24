Гладилин: «В матче с «Краснодаром» «Спартак» будет стараться реабилитироваться за вылет из Кубка»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Краснодар».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «Спартак» постарается реабилитироваться за вылет из Кубка России, однако против «Краснодара», по мнению ветерана, «красно-белым» придётся сложно.

«Краснодар» сейчас в хорошей форме, показывает неплохой футбол. «Красно-белым» будет непросто. Игра покажет, как «Спартак» справится без Джикии и Промеса», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 24 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, опережая седьмой «Краснодар» на семь очков.