«Спартак» проиграл первый тайм «Краснодару»

В понедельник вечером программу 24-го тура Российской премьер-лиги закрывает матч между «Спартаком» и «Краснодаром». После первого тайма на табло «Открытие Арены» горит счёт 0:1. Автором гола стал нападающий «быков» Джон Кордоба, который отличился на 11-й минуте.

Отметим, что гол Джона Кордобы вызвал споры. С общего плана показалось, что нападающий находился в положении «вне игры». Впрочем, повтор из-за ворот говорит о том, что гол, вероятно, был засчитан верно.

Следить за вторым таймом в матче «Спартак» - «Краснодар» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.