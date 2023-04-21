Агент Бальде: «Он доволен положением в команде»

Федерико Пасторелло, представитель футболиста столичного «Спартака» Кейта Бальде, оценил положение сенегальца в составе «красно-белых».

«Бальде стали больше доверять? Да, он доволен своим положением в команде», — заявил агент сенегальского нападающего в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Кейта Бальде присоединился к «Спартаку» в начале нынешнего сезона, пропустив несколько месяцев из-за дисквалификации, связанной с нарушением правил допинг-контроля. В рамках всех состязаний сенегалец провёл девять матчей, забив три гола при одной результативной передаче.