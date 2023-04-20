Мовсисян: «Для меня увольнение Карпина — главная ошибка «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался об увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «красно-белых» в марте 2014 года.
Армянский футболист признался, что Карпин впечатлил его не только тренерскими, но и своими мужскими качествами. Мовсисян назвал отставку российского специалиста большой ошибкой клуба.
«Дзюба как-то говорил про Эмери как про тренеришку. Вот Карпин совсем другой. Все знают его характер, что он очень уверенный в себе человек.
Для меня его увольнение — главная ошибка того «Спартака». После этого всё пошло вниз», — цитирует Мовсисяна «Матч ТВ».
Напомним, что сейчас Карпин возглавляет «Ростов» и национальную сборную России. После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ южане занимают второе место турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.
КАРПИН, ГРАЖДАНИН ЭСТОНИИ И ИСПАНИИ
С 8 августа 2008 года по 13 декабря 2012 года - генеральный директор ФК «Спартак» Москва.
2010-2014 Главный тренер
ДОСТИЖЕНИЯ:
Два раза команда был ВТОРОЙ
«Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков…» ФЕДУН
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