Мовсисян: «Для меня увольнение Карпина — главная ошибка «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался об увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «красно-белых» в марте 2014 года.

Армянский футболист признался, что Карпин впечатлил его не только тренерскими, но и своими мужскими качествами. Мовсисян назвал отставку российского специалиста большой ошибкой клуба.

«Дзюба как-то говорил про Эмери как про тренеришку. Вот Карпин совсем другой. Все знают его характер, что он очень уверенный в себе человек.

Для меня его увольнение — главная ошибка того «Спартака». После этого всё пошло вниз», — цитирует Мовсисяна «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас Карпин возглавляет «Ростов» и национальную сборную России. После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ южане занимают второе место турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.