«Краснодар» забил второй мяч, Соболев тут же отыграл один гол

В эти минуты проходит второй тайм матча 24-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». Команды забили по голу в течение нескольких минут. Алексис Дуарте потерял мяч, и Жоау Батчи очень легко от него убежал, после чего прицельно пробил под штангу. Несколько минут, и уже остро у других ворот. Спартаковцы заработали пенальти. Александр Соболев подошел к мячу и сильно пробил низом в левый угол ворот, голкипер не угадал.

Счет 1:2. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.