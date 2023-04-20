Кечинов назвал Рыбуса балластом в составе «Спартака»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов негативно высказался о защитнике столичного «Спартака» Мацее Рыбусе.

«Уже не помню, когда он в последний раз на поле появлялся, к тому же, Рыбус довольно возрастной. И если бы он хотя бы через один матч играл, то его можно было оставить в команде», - цитирует Кечинова портал Metaratings.

Напомним, сегодня появилась новость о том, что «Спартак» может расторгнуть трудовой договор с польским игроком. Текущий контракт поляка с клубом действует до середины 2024 года.