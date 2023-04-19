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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» выиграл один из 7 последних матчей

19 Апреля 2023 • 18:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

«Спартак» в последнее время не радует армию своих поклонников. Если взять семь последних матчей чемпионата и Кубка России, то в них команда Гильермо Абаскаля отпраздновала только одну победу – над «Торпедо». В остальных шести играх на этом отрезке «красно-белые» трижды сыграли вничью и три раза проиграли.

В среду «Спартак» вылетел из Кубка России, сенсационно проиграв «Акрону» на выезде с результатом 1:2.

Следующий матч команда Абаскаля проведёт в понедельник, 24 апреля, - против «Краснодара» на своём поле. На текущий момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Спартак» не смог защитить кубок России

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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