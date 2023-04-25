«Спартак» не накажут за поведение фанатов

«Спартак» по итогам 24-го тура Премьер-лиги не будет наказан на поведение фанатов. Напомним, что игроки «Краснодара» жаловались на оскорбления в свой адрес после финального свистка.

«Поведение болельщиков «Спартака»? В рапорте делегата написано, что официальные лица матча не слышали этих выкриков. Это рассматриваться не будет», - сказал «Спорт-Экспрессу» Артур Григорьянц, который является главой Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Напомним, что «Спартак» обыграл на своём поле «Краснодар» с результатом 4:3. Команда Гильермо Абаскаля сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Ростов».