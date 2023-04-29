Романцев: «Зачем Дуарте привезли из Парагвая?»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Краснодар» (4:3). Напомним, по ходу встречи московская команда уступала со счётом 0:2, но сумела вырвать победу.

По мнению специалиста, несмотря на успех «Спартака», прошедшая встреча вызвала немало вопросов. Романцев раскритиковал москвичей за беззубую игру в первом тайме и отдельно выделил новобранца «красно-белых», защитника Алексиса Дуарте.

«Почему команда взорвалась только после второго пропущенного мяча? А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?» — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня, 29 апреля, против «Ростова». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.