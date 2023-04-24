«Спартаку», возможно, забили из офсайда

В понедельник вечером в 24-м туре чемпионата России играют «Спартак» и «Краснодар». «Быкам» удалось забить достаточно быстрый гол в ворота «красно-белых» - отличился Джон Кордоба.

Надо сказать, что гол получился спорным. Судя по стоп-кадру, Кордоба находился в небольшом положении игры. При этом говорить об этом с уверенностью в 100% нельзя – ВАР в России сейчас вынужден работать без офсайдных линий. Именно по этой причине в спорных ситуациях ВАР полагается на решение бокового арбитра.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции.