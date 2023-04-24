Бояринцев: «В игре с «Краснодаром» «Спартаку» нужна только победа»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Краснодар».

По мнению эксперта, после поражения от «Акрона» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов на предстоящую встречу у игроков «Спартака» будет особый настрой. Также Бояринцев отметил фактор возвращения в строй лидеров команды Квинси Промеса и Георгия Джикии.

«Если появится Джикия и Промес, то они могут повести за собой команду, переломить сложную ситуацию. Если будет должный настрой, мотивация, то «Спартак» может претендовать на успех. Турнирное положение усложняется, в игре с «Краснодаром» нужна только победа», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России и опережают седьмой «Краснодар» на семь очков.