Мостовой – об Абаскале: «Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Хлестов на днях сказал, что заменить Гильермо Абаскаля у руля команды мог бы Александр Мостовой, который желает начать тренерскую карьеру. Сам Мостовой дал комментарий на этот счёт.

«Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нём. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху. Сейчас побудет в клубе и уедет. Здесь не его фамилия. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Они получают удовольствие, работают и всё», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 24 апреля – против «Краснодара» на своём поле. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.