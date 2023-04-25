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Камоцци: «Жаль, что «Спартак» растерял много очков по ходу сезона»

25 Апреля 2023 • 19:24 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался об игре «красно-белых» в матче Премьер-лиги против «Краснодара».

«Конечно, вчера «Спартак» провёл выдающийся матч, где они сделали невероятный камбэк. Но очень жаль, что команда растеряла много очков по ходу сезона», — заявил экс-советник Леонида Федуна в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, подопечным Гильермо Абаскаля нужно избежать потери очков в последних встречах.

Напомним, что «Спартак» выиграл заключительный матч 24-го тура РПЛ со счётом 4:3, оставшись на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Франко Камоцци
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