Камоцци: «Жаль, что «Спартак» растерял много очков по ходу сезона»

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался об игре «красно-белых» в матче Премьер-лиги против «Краснодара».

«Конечно, вчера «Спартак» провёл выдающийся матч, где они сделали невероятный камбэк. Но очень жаль, что команда растеряла много очков по ходу сезона», — заявил экс-советник Леонида Федуна в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, подопечным Гильермо Абаскаля нужно избежать потери очков в последних встречах.

Напомним, что «Спартак» выиграл заключительный матч 24-го тура РПЛ со счётом 4:3, оставшись на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.