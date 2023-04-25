Нигматуллин: Оказывается, «Спартак» умеет удивлять не только со знаком минус

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выскзался о волевой победе московского «Спартака» над «Краснодаром» (4:3) в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-голкипер «Локомотива» отметил, что, оказывается, что «красно-белые» умеют удивлять не только со знаком минус, как это происходило в их последних матчах.

«нужно отдать должное красно-белым: уйти с 0:2 не каждый может — это железный характер. Хочется видеть «Спартак» на втором месте, но уверенности в этом пока совсем нет», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Ростова» на один балл.