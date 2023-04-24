Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Краснодаром».

«Фаворита нет. Единственное, что «Спартак» может предложить, это злость после поражения от «Акрона». Там они просто провалились. Но «Краснодар» - не подарок. Тем более команда набрала форму в последних матчах. У них сейчас есть и игра, и результат. Так что фаворита нет. Может быть, из-за фактора домашнего поля назову 55 на 45 в пользу «Спартака», - сказал Мостовой

Матч «Спартак» - «Краснодар» пройдет сегодня, 24 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 19:00 мск. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Lveresult.ru.