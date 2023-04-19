Спортивный директор «Спартака» отказался комментировать будущее Абаскаля в клубе

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт не стал отвечать на вопрос о будущем наставника команды Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 19 апреля, «красно-белые» проиграли представителю Первой лиги «Акрону» (1:2) в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов и покинули турнир. Напомним, ранее «Спартак» продлил трудовой договор с 34-летним испанцем до лета 2025 года.

В чемпионате России подопечные Абаскаля располагаются на третьей строчке, набрав 45 зачетных баллов. В предстоящем матче «Спартак» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 24-го тура РПЛ, встреча пройдет 24 апреля в 19:00 по мск.