Хавбек «Урала» Сунгатулин признался, что не ставит цель вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, хочет ли он вернуться в московский «Спартак». Напомним, в полуфинале Кубка России Пути РПЛ «шмели» выбили «красно-белых», победный гол в ответной встрече забил 21-летний Сунгатулин.

«Классно, что получилось забить бывшему клубу. Но теперь мой клуб — «Урал» и главное, что я помог ему выйти в следующий раунд. Цели вернуться в «Спартак» нет. А там — как пойдет», — цитирует Сунгатулина Sport24.

В текущем сезоне футболист провел 27 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт Сунгатулина с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года.