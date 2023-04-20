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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хавбек «Урала» Сунгатулин признался, что не ставит цель вернуться в «Спартак»

20 Апреля 2023 • 16:20 Комментировать
Урал
...
Ростов
23.04 12:00

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, хочет ли он вернуться в московский «Спартак». Напомним, в полуфинале Кубка России Пути РПЛ «шмели» выбили «красно-белых», победный гол в ответной встрече забил 21-летний Сунгатулин.

«Классно, что получилось забить бывшему клубу. Но теперь мой клуб — «Урал» и главное, что я помог ему выйти в следующий раунд. Цели вернуться в «Спартак» нет. А там — как пойдет», — цитирует Сунгатулина Sport24.

В текущем сезоне футболист провел 27 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт Сунгатулина с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Фаниль Сунгатулин
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