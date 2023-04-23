Мостовой: «Ожидаю много голов в матче «Спартака» с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Краснодаром».

«Спартак» — фаворит встречи с небольшим преимуществом из-за домашнего поля. После провала с «Акроном» должна быть спортивная злость. «Краснодар» неплохо выглядит, но есть пробелы. Ожидаю много голов», — приводит слова Мостового Sport24.

Эксперт добавил, что счет сейчас тяжело предсказать, ведь команды часто допускают ошибки в обороне, а судьи могут придумывать пенальти.

Матч «Спартак» - «Краснодар» пройдет завтра, 24 апреля. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.