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Мостовой: «Ожидаю много голов в матче «Спартака» с «Краснодаром»

23 Апреля 2023 • 21:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
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Через 21 ч. 32 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Краснодаром».

«Спартак» — фаворит встречи с небольшим преимуществом из-за домашнего поля. После провала с «Акроном» должна быть спортивная злость. «Краснодар» неплохо выглядит, но есть пробелы. Ожидаю много голов», — приводит слова Мостового Sport24.

Эксперт добавил, что счет сейчас тяжело предсказать, ведь команды часто допускают ошибки в обороне, а судьи могут придумывать пенальти.

Матч «Спартак» - «Краснодар» пройдет завтра, 24 апреля. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Мостовой
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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