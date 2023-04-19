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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия надеется сыграть с «Краснодаром»

19 Апреля 2023 • 19:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Капитан «Спартака» Георгий Джикия попустил кубковый матч против «Акрона», поскольку ещё не до конца восстановился. Все 90 минут матча защитник провёл на скамейке запасных. После игры Джикия дал комментарий по поводу своего состояния.

«Пока не готов полностью, чтобы играть. Процесс восстановления идёт. Надеюсь, что в следующем матче смогу помочь команде», - сказал Джикия журналистам.

Напомним, что Джикия травмировался в мартовском матче Премьер-лиги против «Оренбурга».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 24 апреля – против «Краснодара» на своём поле. Сейчас «красно-белые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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